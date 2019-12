Op Twitter deelt een vrouw een prachtig verhaal over de kinderfiets van haar dochter die ze op Marktplaats heeft verkocht.

De vrouw legt uit dat ze een fiets van haar dochter via Marktplaats had aangeboden. Een man reageerde en zou hem om 12.00 uur op komen halen. Om half 12 stuurde de man een berichtje dat hij wat later zou zijn omdat hij ‘wind tegen had’.

“Wij hebben om 13.00 uur een andere afspraak dus ik stuur een appje terug dat we tot 12.45 thuis zijn”, legt de vrouw uit. “Om 13.00 uur nog geen meneer gezien. Wij haasten ons naar de andere afspraak. Appen nog wel dat we niet thuis zijn. Meneer reageert dat hij er bijna is.”

Rond 14.00 uur arriveert de man. De vrouw is alleen niet thuis. “Maar hij wil absoluut op ons wachten”, vertelt ze verder. “Om 17.00 uur komen we thuis aanrijden. Meneer staat bibberend en klappertandend voor de deur. Hij kijkt heel blij. We vragen of hij niet even binnen wil komen maar hij wil snel de fiets zien.”

De vrouw biedt hem nog een kopje koffie, thee of fris aan. Maar ook dit wijst hij netjes af. Als hij de fiets ziet, verschijnt er een glimlach op z’n gezicht. De man koopt de fiets. “Als wij vragen waar hij naar toe moet met 2 fietsen en hoe hij dat gaat doen, zegt hij: ‘Ik kom van het asielzoekerscentrum. Ben vanmorgen om 10.00 vertrokken en was er om 14.00 uur.’ Heeft die man gewoon 4 uur gefietst voor een kinderfiets voor zijn dochter.”

De man legt uit dat hij uit Irak komt en pas 9 maanden geleden naar Nederland is gekomen. Hij is druk bezig met het leren van de Nederlandse taal. De man was in Irak docent en hoopt hier te mogen blijven en aan de slag te kunnen als leraar. “Die fiets heeft hij van ons gekregen. Wilde hij niet maar wij wel. Na duizend maal dank deed hij de fiets op zijn bagagedrager richting huis. Weer 4 uur fietsen, in het donker. Wat een enorm respect voor deze man.”

De vrouw is erg onder de indruk van de man en schrijft: “Beste Mehran, ik hoop dat je mag blijven. Dat je een baan vindt en dat je gelukkig mag worden. En dat je die glimlach op je gezicht houdt. Van mij diep respect en een kleine buiging.”

