Controversiële verhaallijn in ‘GTST’ wordt tóch doorgezet

In het dorpje Meerdijk gebeuren allerlei nare dingen. Ruzie, verraad, affaires, ontrouw… alles komt in de soapserie voorbij. Toch was het even onduidelijk of de controversiële verhaallijn over tienerzwangerschap doorgezet zou worden. Nu blijkt dat het onderwerp toch wel aangekaart wordt in ‘GTST’.

Dat bevestigt de 15-jarige actrice Noa de Zwan in RTL Boulevard.

In Goede tijden, slechte tijden maakte eind december 2019 een geheel nieuwe familie hun intrede. Het gaat om het gezin Verduyn, gespeeld door Cas Jansen, Tamara Brinkman, Sophie Bouquet, Tommy van Lent, Noa Zwan en Johnny Kraaijkamp. Noa speelt Demi, die na een onenightstand met de 25-jarige Marwan (Hassan Slaby) zwanger blijkt.

Tienerzwangerschap

Omdat de zwangerschap ongepland is én Demi nog maar 15 jaar is, wordt er veel gesproken over een mogelijke abortus. De makers van de serie waren er nog niet over uit of dit onderwerp doorgevoerd kon worden, maar er is nu toch groen licht gegeven voor de verhaallijn rondom de tienerzwangerschap. Of Demi het kindje houdt of niet is nog niet duidelijk. Haar soapvader Cas Jansen laat in RTL Boulevard doorschemeren dat er van een abortus uiteindelijk waarschijnlijk tóch geen sprake is.

Heftige verhaallijn

Noa de Zwan is blij verrast met deze grote verhaallijn. Naar eigen zeggen had ze niet verwacht zo’n grote rol te mogen spelen in GTST. “Dat het zo’n heftige verhaallijn zou gaan worden vond ik alleen maar heel tof.” Aan het dragen van de nepbuik moest ze wel flink wennen, vertelt ze. “Toen ik ‘m voor het eerst om had schrok ik. Het was echt wel een beetje eng”, aldus Noa.

Cas Jansen: “Op de eerste draaidag van GTST was ik best een beetje zenuwachtig”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Televizier. Beeld: Brunopress