Verjaardag Bibi Breijman loopt uit op een drama voor haar oma

Bibi filmt haar hele leven en deelt alles in haar vlogs. Dat betekent dat ook de mindere dagen aan bod komen. Zo eindigt haar verjaardag bijvoorbeeld in een nachtmerrie.

Bibi was samen met Waylon en dochtertje Teddy op vakantie in Portugal om daar samen met haar ouders, schoonouders en oma haar verjaardag te vieren.

Advertentie

Marmeren trap

Het zou een leuke dag moeten worden, maar deze speciale dag eindigde helaas wat minder leuk. In haar nieuwe vlog vertelt Bibi nog vol van de adrenaline dat haar oma een flinke val heeft gemaakt. Ze is achterover van de marmeren trap gevallen. Gelukkig was Waylon op tijd bij haar oma en heeft hij haar onder aan de trap kunnen opvangen.

Doodsbang

Het was een heftige val en terwijl Bibi vertelt hoe dit had kunnen gebeuren, rollen de tranen over haar wangen. “Mijn oma lag op de grond en ik durfde gewoon niet te kijken”, zegt de emotionele Bibi. Ze was doodsbang. “Ik hoorde zoveel gegil. Ik dacht: die heeft al haar botten gebroken en die ligt in een plas bloed. Het klonk alsof ze haar laatste adem uitblies.”

Bont en blauw

De volgende ochtend vertelt ze dat het een stuk beter gaat met haar oma. Ze heeft er gelukkig weinig last van. “Ze heeft weer praatjes voor 10”, zegt Bibi lachend. Enkele dagen later blijkt ‘omaatje’ toch wel wat hoofdpijn te hebben. Ook is ze soms een beetje duizelig en is ze helemaal bont en blauw. Hopelijk gaat het snel wat beter.

Dit bericht bekijken op Instagram Birthday in Portugal 🎈Nieuwe video online #linkinbio Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 10 Jul 2019 om 5:47 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP