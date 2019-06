Irene Moors plaatst foto uit oude doos voor 50e verjaardag Carlo Boszhard

Hoera! Carlo Boszhard mag woensdag 50 kaarsjes uitblazen. Om dit te vieren plaatst zijn collega en goede vriendin Irene Moors een foto op Instagram. Het is een foto uit de oude doos en stamt nog uit de tijd van Telekids.

Carlo en Irene leerden elkaar kennen door hun werk bij Telekids. Irene Moors startte er als presentatrice en later voegde Carlo Boszhard zich bij haar. Vanaf dat moment zijn de twee onafscheidelijk.

Verjaardag Carlo Boszhard

Carlo Boszhard viert zijn 50e verjaardag en mag zichzelf nu dus Abraham noemen. Het is een bijzondere leeftijd waar niet zomaar aan voorbij gegaan mag worden. Toch heeft hij zélf nog niks op zijn sociale media geplaatst, maar wellicht is dat omdat hij aan het genieten is van een welverdiend verjaardagsontbijt.

Felicitatie

Om even stil te staan bij de verjaardag van Carlo Boszhard en om haar goede vriend te feliciteren, plaatst Irene Moors woensdagochtend een lieve foto op Instagram. Op de foto zien we een jonge Carlo en Irene die elkaar innig omhelzen. Bij de foto schrijft Irene: “Lieve Carlo. Het is een feit ! Vandaag word jij 50. En dat valt echt best mee hoor. Gefeliciteerd lief vriendje. Love you!”

Bron: Instagram. Beeld: ANP