Zo viert prinses Victoria van Zweden vandaag haar verjaardag

Hoera, kroonprinses Victoria van Zweden mag vandaag 43 kaarsjes uitblazen. Helaas kunnen sommige jaarlijkse tradities deze keer niet doorgaan. Dit is hoe ze haar verjaardag wél viert.

Normaal gesproken wordt de verjaardag van prinses Victoria groots gevierd. Omdat haar verjaardag zo heerlijk in de zomer valt, brengt de familie deze dag meestal buiten door op het eiland Öland. Daar vindt dan een concert en een tuinmomentje plaats. Helaas is er dit jaar geen sprake van een groot feest.

Tijdens dat tuinmomentje vindt doorgaans een ontmoeting met het Zweedse publiek plaats. Ook wordt er altijd een verjaardagslied voor haar gezongen. Dit kan wegens de coronamaatregelen niet doorgaan, maar gelukkig gaat het jaarlijkse benefietconcert wel door. Hier zal dit keer alleen geen publiek bij zijn.

Familie

Gelukkig is er wel wat gezelligheid in Paleis Solliden dit jaar. Victoria’s ouders logeren in het paleis en haar broer Carl Philip, zijn vrouw Sofia en hun 2 kinderen komen ook op verjaardagsvisite. Uiteraard wel op 1,5 meter afstand.

Of haar zus Madeleine er ook bij zal zijn? Die kans is klein, aangezien zij in Florida woont. Florida is zwaar getroffen door het coronavirus, dus vanaf daar naar Zweden vliegen zal lastig worden.

Zo zag prins Daniel van Zweden er vroeger uit

Bron: Nouveau. Beeld: Brunopress