Koninklijke Kiekjes: de mooiste foto's van onze jarige prinses Beatrix

Sylvia Witteman (54) is getrouwd, heeft een dochter (21), 2 zoons (18 en 15) en katten Lola en Siepie.

Aan de wat slordige levenswandel van mijn vader heb ik mijn halfzusje L. te danken. Zij werd geboren toen ik 24 was. Ik was erg blij met haar: een beetje alsof ik zelf een kind had gekregen, maar dan zonder de zware verantwoordelijkheden van het ouderschap. Ik leerde luiers verschonen en flesjes geven, L. was een lieve, makkelijke baby.

Toen ik mijn eigen dochter kreeg, was L. 8. Op haar beurt was zij verrukt van mijn baby. Als een echt poppenm