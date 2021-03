Zo betrek je je (klein)kinderen op speelse wijze bij de verkiezingen

De verkiezingen naderen met rasse schreden. De kans is groot dat je al flink wat uitzoekwerk hebt gedaan voor je jouw stem woensdag uitbrengt. Wil je jouw (klein)kinderen ook een klein beetje betrekken bij de politiek? Dat kan, met de kieswijzer voor kinderen.

Want terwijl ze nog (lang) niet mogen stemmen, is het wél leuk voor kinderen om hun politieke voorkeur al enigszins te ontdekken.

Gesprekken over politiek zijn niet echt kinderpraat, maar toch kunnen de verkiezingen vooral in deze periode zeker een gespreksonderwerp aan de eettafel zijn. Toch gaan de meeste onderwerpen de pet van het gemiddelde kind te boven, maar daar brengt deze kieswijzer verandering in.

Stellingen

Op speelse wijze kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar door middel van stellingen ontdekken wat zij interessant en belangrijk vinden. De twintig stellingen gaan over belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals klimaat, economie, zorg en cultuur. Ook zijn er stellingen toegevoegd over thema’s die speciaal hen aangaan, zoals social media, pesten, kinderarbeid en school.

Politiek is leuk

In 2010 bedacht de destijds 9-jarige Wytze Walstra de Kinderstemwijzer. Nu, tien jaar later, heeft hij met medestudent Milou de Schrijver, Samsam én Kidsweek de Kieswijzer voor Kinderen ontwikkeld. Hij vertelt: ‘De mensen in de politiek maken belangrijke besluiten over het leven van kinderen, maar maken politiek soms zo ingewikkeld dat kinderen het niet altijd kunnen volgen. De Kieswijzer voor Kinderen is geschreven in een taal die voor hen wel begrijpelijk is. Zo willen we laten zien dat politiek ook heel leuk kan zijn.’

Denk je dat jouw (klein)kind dit wel interessant vindt? Dan kun de kieswijzer hier met hem of haar doen.

Beeld: Kieswijzer voor kinderen