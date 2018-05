Verklappen deze BN'ers hun deelname aan Wie is de Mol hiermee?

Elk jaar nemen een aantal ‘Molloten’ de social media account van BN’ers onder de loep om te bekijken wie er verdacht ‘stil’ is op het internet.

Want als deze BN’ers meedoen aan Wie is de Mol, dan kunnen ze natuurlijk ook niks delen op hun social media accounts. Wie weet zitten ze in een ander land voor de opnames.

Verdachtenlijstje

De opnames van het populaire programma zijn vaak in mei dus wordt er momenteel weer op los gespeculeerd over de mogelijke kandidaten. En dat is niet geheel zinloos, want alleen al vorig jaar werden er vijf van de tien kandidaten geraden: Jan Versteegh, Loes Haverkort, Simone Weimans, Olcay Gulsen en Ron Boszhard. AD-journalist Marcus den Blanken pende dit jaar een deugdelijk verdachtenlijstje neer op basis van Instagram.

Op basis van Instagram: pic.twitter.com/k7tw5gGKLs — Marcus den Blanken (@markdbl) 23 mei 2018

Barry Atsma

Acteur Barry Atsma leek al een week ‘vermist’ te zijn op social media, maar postte een dag geleden weer een foto waardoor ook deze verdachte waarschijnlijk nog gewoon op Nederlandse bodem is.

Eva van de Wijdeven

Al sinds 20 april is actrice Eva van de Wijdeven inactief op Instagram. Zou het…?

Ruud Feltkamp

Tot slot stelde AD-journalist Marcus den Blanken acteur Ruud Feltkamp vast als verdacht persoon. Ruud, wie vooral bekend is van Goede Tijden, Slechte Tijden, liet al sinds 1 mei niets meer horen op zijn Instagram. Als reactie daarop deelt Ruud op Instagram: “Haha is het zo erg met m’n insta gedrag gesteld 🙈 Geen @wieisdemol.avrotros helaas voor mij, maar gewoon niet zo’n fan van social media 😄”. Het lijkt erop dat we geen Ruud zien bij Wie is de Mol, helaas.

Anouk, Abbey, Jamai en Eva: zien wij jullie terug op de buis bij Wie is de Mol?

Bron: Lindanieuws.nl. Beeld: ANP, Instagram