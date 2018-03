Verklapt dít kapsel van Olcay Gulsen dat zij de Mol is?

Over een paar dagen weten we eindelijk wie de mol én wie de winnaar is van ‘Wie is de Mol?’ 2018. De afgelopen dagen lijken steeds meer hints naar Olcay te wijzen. Zo ook haar kapsel in de vierde aflevering.

In alle afleveringen draagt Olcay haar haar los, maar in de vierde aflevering draagt ze het in een staart. Op zich is daar niets vreemd of verdacht aan, maar wel als je weet dat alle kandidaten aan dezelfde tafel hebben gestaan en Art even later vertelt dat ze oog in oog met de mol hebben gestaan. Moest Olcay een pruik op en daarna snel weer wisselen naar haar gewone kapsel? Daar kan die staart wel héél handig bij zijn…

Beetje laat, maar ik gooi hem er toch in. De vioolsleutel wijst Simone niet aan. Een vioolsleutel staat vooraan op de notenbalk, die je van links naar rechts leest. Ook een mol is een muziekterm; een mol komt na de vioolsleutel. Op die molpositie zit Olcay. #widm2018 pic.twitter.com/lrX1qjt42A — Sharon (@Sharrrrr) 21 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: AVRO-TROS.