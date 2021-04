Verklapt Maxime Meiland hier het geslacht van tweede kindje?

Maxime Meiland (25) en Leroy Molkenboer (29) zijn dan misschien nog geen jaar samen, maar hebben al behoorlijk wat opgebouwd samen. Inmiddels hebben ze intrek genomen in een huis in Noordwijk (zie video onderaan), hebben ze katten geadopteerd én is er een kindje onderweg. Over het geslacht van de baby heeft de realityster aan Shownieuws waarschijnlijk haar mond voorbij gepraat.

Ze vertelde dat ze “moeite heeft met het uitkiezen van een meisjesnaam”. Half maart maakte Maxime bekend in verwachting te zijn.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de blondine het geslacht per ongeluk verklapte of het op deze manier al de wereld in wilde brengen. Eerder liet Leroy nog weten dat het stel niet had verwacht dat de baby ‘zo snel zou lukken’.

Claire