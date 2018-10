Verklapt Meghan met dít detail wanneer ze is uitgerekend?

Toen het Britse hof aankondigde dat Meghan zwanger was, wilden zij alleen kwijt dat de baby komende lente wordt verwacht. Maar nu lijkt Meghan zelf een hint te hebben gegeven wat de geboortemaand is.

Onder de lente van 2019 zouden we maart, april, mei of misschien zelfs juni kunnen verstaan. Niet erg specifiek. Maar zo viel het laatst op dat Meghan een nieuw setje ringen heeft aangeschaft die volgens sommige mensen kunnen wijzen op de geboortemaand van de baby.

Setje ringen

Toen Meghan vorige week een evenement in Sydney bezocht, droeg ze drie ringen aan haar rechterringvinger. Niks geks zou je in eerste instantie denken. Vooral niet omdat Meghan vaker meerdere ringen draagt in tegenstelling tot haar schoonzus Kate die het enkel bij haar verlovings- en trouwring houdt.

Geboortestenen

Maar deze drie ringen zouden een speciale betekenis kunnen hebben. Zo droeg Meghan een blauwe saffier, een diamantje en een smaragd. En dit zouden zomaar de geboortestenen kunnen zijn van Meghan, Harry en hun toekomstige baby.

Tekst gaat verder onder de foto.

Im hoping Meghan’s stacked rings represent their birthstones and Baby Sussex is an April baby.

Meghan’s birthstone-green peridot

Baby Sussex birthstone-diamond

Harry’s birthstone-blue sapphire pic.twitter.com/VBB9qjGlVi — A R I A (@DuchyofSuccess) 20 oktober 2018

Zo wijst een saffier op de maand september, de geboortemaand van Harry. Een smaragd op de maand augustus, de maand waarin Meghan geboren is. En de diamant? Dat is de geboortesteen voor de maand april. En laat nu net die maand in de lente vallen.

Het lijkt er dus op dat de royal baby exact een jaar na de geboorte van baby Louis geboren zal worden. Hoe leuk is dat?!

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: flair.be. Beeld: ANP