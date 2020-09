Oeps: verklapt Nikkie de Jager met deze verspreking dat zij de mol is?

Als mol kan het lastig zijn jezelf niet verspreken. Dat blijkt maar weer uit de aflevering van Wie is de mol? van afgelopen zaterdag. Want verklapt Nikkie met deze verspreking nou dat zij de mol is?

Als je de recentste aflevering nog niet gezien hebt, moeten we je wel even waarschuwen: dit artikel kan spoilers bevatten.

Koffertje met geld

Tijdens de tweede opdracht, genaamd Follow the money, stonden de kandidaten verspreid op het Piazza della Signoria in Florence. Ze moesten één specifiek koffertje met daarin 2250 euro in de gaten houden. Het koffertje gaat van hand tot hand en er komen steeds meer mensen met koffertjes op het plein. De kandidaten weten niet waar ze moeten kijken en zijn volledig gefocust op de koffertjes.

Oud-mollen

Uiteindelijk hebben ze het juiste koffertje te pakken. Maar in dit spel geldt natuurlijk: niets is wat het lijkt. Nadien vertelt Rik namelijk dat ze het geld pas écht hebben verdiend, als ze kunnen raden welke oud-mollen ook op het plein stonden. Nikkie roept gelijk: “Rob, Rob!”

Dat is heel opvallend, want zij kan alleen maar Rob Dekay bedoelen. Dat is namelijk de enige Rob die ooit de mol is geweest. Hij was de mol in het laatste seizoen van Wie is de mol?. Natuurlijk heeft Nikkie gelijk dat hij ook een oud-mol is, maar toch valt ze met deze ‘verspreking’ door de mand.

Opnames

Dankzij de verjaardag van Ron Boszhard, weten we wanneer de opnames hebben plaatsgevonden. Ron is namelijk jarig op 12 november en dat betekent dat het speciale jubileumseizoen in november 2019 al is opgenomen. Terwijl het 20e seizoen (met Rob Dekay dus als mol) pas in januari 2020 op televisie werd uitgezonden. Hoe wist Nikkie dat Rob de mol was?

Verspreking

Dit kan eigenlijk alleen maar betekenen dat zij Rob voorafgaand aan de opnames heeft ontmoet, want als mol kom je in contact met oud-mollen. Zij kunnen tips geven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op alle molstreken. Dat is de enige verklaring waarom Nikkie zou kunnen weten dat Rob de mol was. Of dit inderdaad een verspreking was en Nikkie inderdaad de mol is, zal blijken in de finale…

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Avrotros