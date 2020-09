Molloten hebben een sterk vermoeden: Peggy Vrijens is de mol

De jacht op de mol is volop gaande en de Molloten speculeren erop los. Zij vermoeden dat Peggy Vrijens zichzelf door een sleutelbos heeft verraden als mol.

Er is weer een hoop gebeurd tijdens de derde aflevering van het jubileumseizoen en de kijkers ontdekten opnieuw een hele trits hints.

Sleutelbos

Tijdens de eerste opdracht moesten de kandidaten ervoor zorgen dat al het geld bij de juiste persoon terechtkwam. Een probleempje: iedereen zat met een ketting vast aan een olijfboom. Ze moesten zichzelf dus eerst zien te bevrijden en daarvoor kregen ze een sleutelbos met tientallen sleutels.

Voorkennis

Opvallend was dat Peggy gelijk al vier sleutels apart hield. Zou dat bewust in beeld zijn gebracht of is het een montagefout? Waren dit de sleutels die ze nodig had om haar eigen sloten los te krijgen? Dan zou het goed kunnen dat ze als mol al wat voorkennis had en daarom precies wist welke sleutels pasten.

Verdacht

Het is niet de eerste keer dat Peggy verdacht overkomt. Zo was ze groot voorstander om tijdens de opdracht ‘Gastenlijst’ vals te spelen. Hierdoor werden de valse namen niet meegerekend en wist ze geld uit de pot te houden. Ook tijdens de Steen Rijk-opdracht in aflevering twee liep ze straal voorbij de post, terwijl hier juist geld mee kon worden opgehaald. Hm… staat Peggy intussen ook op jouw verdachtenlijst?

Huh, had Peggy nou al 4 sleutels in haar hand? Wist zij al welke sleutels zij nodig had? #widm #moltalk — DeMolOntmaskerd (@LeendertGrunter) September 19, 2020

