Oeps! Kjeld Nuis verklapt déze ‘Ranking the stars’-deelnemer

Het nieuwe seizoen van Ranking the stars zal begin september van start gaan. En in de Instagramstories van Kjeld Nuis werd een tipje van de sluier opgelicht. Hij maakte per ongeluk een deelneemster bekend!

We wisten al van een paar mensen dat ze in het volgende seizoen van Ranking the stars zitten. Zo nemen onder andere Orgel Joke, Famke Louise en Kjeld Nuis zelf deel aan het programma. Kjeld maakte een video in de studio tijdens de opnames van het nieuwe seizoen. En daarin filmde hij de zitplaatsen van de deelnemers. Mét hun namen erbij.

Foutje

Daarop was te zien dat niemand minder dan actrice Imanuelle Grives waarschijnlijk plaats zal nemen tussen de andere sterren voor de spelshow. In de stories van Kjeld was achter zijn eigen zitplaats namelijk een tafeltje te zien met ‘Imanuelle’ erop.