De finale van Wie is de mol? staat voor de deur. Na wekenlang speculeren zullen fans zaterdagavond eindelijk weten of Nikkie, Jeroen of toch Tygo de mol van het jubileumseizoen is. Maar waarom zijn we toch zo geboeid door dit programma? De wetenschap heeft er antwoord op.

En dat heeft minder met onze nieuwsgierigheid te maken dan je denkt.

In de ban van de mol

Wetenschappelijk tijdschrift Quest deed onderzoek naar waarom heel Nederland in de ban van Wie is de mol? is, en vooral: waarom het spelletje ons zo bezighoudt. Al twintig seizoenen weten de makers van het progamma miljoenen kijkers te trekken, en dat succes lijkt niet te stoppen te zijn. Nu kun je denken dat dit vooral komt omdat de kijker erg nieuwsgierig van aard is. Maar vooral de slinkse montage van het programma blijkt de hoofdreden te zijn waarom het leger van molloten ieder jaar ontzettend groot is.

Complottheorieën

De hints die gedropt worden en de montage van de programmamakers maken kijkers volgens het onderzoek verslaafd aan Wie is de mol? Door de hints word je immers telkens op het verkeerde been gezet, wat alle fora, blogs en websites vol complottheorieën verklaart. Door die slinkse montage laat het programma je als kijker niet los en heb je pas rust als de finale achter de rug is.

Geluksstofjes

Wanneer je een tunnelvisie krijgt door deze slimme montage en dus denkt dat je de mol ontmaskerd hebt, maakt je lichaam genots- en geluksstofjes aan. En dat maakt het kijken van het programma volgens het onderzoek nóg verslavender. Want het gelukkige gevoel dat je krijgt, smaakt naar meer. Wanneer je naarmate het seizoen vordert écht op het goede spoor blijkt te zitten, is de echte verslaving geboren. Je gelijk krijgen is altijd fijn, maar voor molloten is het ontmaskeren van de mol al helemáál bevredigend.

De finale van het jubileumseizoen van Wie is de mol? wordt zaterdag uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1.

Bron: Quest. Beeld: Brunopress