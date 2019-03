Verkleedpartijtje: herken jij deze BN’er?

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een perfecte gelegenheid voor een zilveren glitterjurk en roze lippenstift, moet deze BN’er gedacht hebben.

‘‘Laat de vrouw in jezelf los!” schrijft degene onder zijn Instagrampost. Herkende jij deze BN’er meteen?

Dit bericht bekijken op Instagram Laat de vrouw in jezelf los! #internationalwomensday Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 8 Mrt 2019 om 7:51 (PST)

Jan Versteegh

Ja zeker, het is Jan Versteegh. Wij moesten wel even 3 keer kijken voordat we de presentator herkenden. Ter vergelijking, zo ziet Jan er normaal gesproken uit. Knap gedaan, Jan!

Dit bericht bekijken op Instagram 🔥? Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 28 Jan 2019 om 6:59 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: Instagram.