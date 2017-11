De verkrachter van Wies kwam vervroegd vrij en vermoordde zijn volgende slachtoffer

Een verkrachting tekent je voor het leven. Maar wat als de dader na een ontsnapping vervroegd vrijkomt en vervolgens nog verwoestender te werk gaat? De nachtmerrie van Wies werd werkelijkheid.

In een openhartig interview met Anna Sonnemans van RTL Nieuws doet Wies (65) haar verhaal. Zij werd verkracht door Peter H., die bij haar in de buurt woonde en al eerder bij haar had ingebroken. Tegen oud-misdaadjournalist Fleur Besters vertelde Peter H. dat hij de drang kreeg vrouwen te verkrachten op het moment dat hij ze had zien slapen.

Wies dacht nog dat ze sigarettenlucht rook, vlak voor ze in slaap viel. Ze had gelijk. Peter H. zat al beneden in haar woonkamer rokend te wachten tot hij toe kon slaan.

Verkracht in eigen huis

Toen Wies was weggedommeld werd ze uit het niets besprongen. Peter H. trok een kussensloop over haar hoofd en scheurde met een mes haar kleding open. Wies had toen nog geen idee wie haar belager was. “Ik hoopte dat hij in één keer raak zou steken. In mijn hart. Dat hij niet zou gaan prikken.”

Maar steken deed hij niet. Wel werd Wies 6 uur lang verkracht in haar eigen bed. Soms was het stil, maar op het moment dat Wies dan dacht dat het voorbij was, sloeg Peter H. weer toe. Pas tegen zessen in de ochtend hield het geweld op.