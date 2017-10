Verlamde man ontwaakt uit coma en ondergaat geweldige transformatie

Dat Matt Lockwood nog leeft, mag een wonder heten. Hij viel 9 meter naar beneden vanaf een klif. Je gaat niet geloven hoe hij er nu uitziet.

Matt raakte gedeeltelijk verlamd door de val tijdens een potje frisbee. Maar in plaats van zich daardoor uit het veld te laten slaan, besloot hij fanatiek te gaan fitnessen. Met zijn nekbrace nog om.

Coma

Het enige wat Matt zich nog herinnert van het heftige ongeluk, is dat hij onderaan de klif een scherpe pijn voelde in zijn rug. Vervolgens werd hij wakker in het ziekenhuis, vastgebonden aan het bed. Hij werd dagenlang in een kunstmatige coma gehouden en er was zelfs al een hersenoperatie op hem uitgevoerd. En of dat nog niet dramatisch genoeg was, waren zijn rechterarm en -been verlamd. “In een oogwenk stond mijn leven op z’n kop”, vertelt Matt in een interview met Fox.

Stapje voor stapje van verlamming af

Er gingen maanden voorbij, waarin Matt hard werkte om zijn lichaam weer op de rit te krijgen. Met resultaat. “Vinger voor vinger, elleboog voor elleboog. En toen kon ik mijn knie ook weer bewegen.” Van daaruit wilde de doorzetter alleen nog maar meer. Hij besloot te gaan fitnessen.

Spierbundel

Trainer Ben wist niet wat ‘ie zag toen Matt in zijn deuropening op de sportschool stond. Een gehavende knul die kilo’s was afgevallen sinds het ongeluk, met een nekbrace om, die niks kon vastpakken. Maar Matt zette zijn tanden erin. Met een verbluffend resultaat: hij is nog nooit in zo’n topvorm geweest. Wat een lichaam!

Fitness redt leven

Dat fitness belangrijk is voor Matt, is een understatement. Het heeft zijn leven gered. “En als ik voor het ongeluk nooit had gesport, had ik mijn leven misschien niet meer terug gehad.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Fox. Beeld: Fox, KIJK