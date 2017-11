Prins William geeft zelfgeschreven verlanglijstje George aan kerstman - en dít staat erop

De afgelopen dagen was prins William op werkbezoek in Finland en daar ontmoette hij niemand minder dan de kerstman. Natuurlijk had George zijn vader z’n verlanglijstje meegegeven en die overhandigde William dan ook persoonlijk aan de kerstman.

Op foto’s is te zien dat de prins een zelfgeschreven verlanglijstje van George aan de kerstman geeft waarop te lezen is dat de kleine George graag een politieauto voor Kerst wil. Daarover zei William tegen de kerstman: “Hij heeft niet veel wensen op geschreven, dus ik denk dat één cadeau genoeg is.” Op het formulier is te zien dat George zelf heeft omcirkeld dat hij dit jaar aardig is geweest en dat bevestigt William bij de kerstman.

Dat worden spannende tijden voor George…

Prince William Hand Delivers George’s Christmas Wish List to Santa https://t.co/6v8bQP5DMq pic.twitter.com/BmAQL4YkUE — Pahlavi Ltd (@PahlaviLondon) 30 november 2017

#PrinceWilliam delivered #PrinceGeorge’s Christmas list to Santa—and his handwritten note is too cute to handle! 😍🎅 |📷: Tim Rooke/REX/Shutterstock Een bericht gedeeld door People Magazine (@people) op 30 Nov 2017 om 5:30 PST

George’s letter to #SantaClaus or #FatherChristmas #katemiddleton #catherineduchessmiddleton #DuchessofCambridge #princegeorge #princewilliam Een bericht gedeeld door CatherineDuchessMiddleton (@flawlessduchess) op 30 Nov 2017 om 6:27 PST



Bron: Metro.co.uk. Beeld: Twitter, Instagram.