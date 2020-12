Dat de man van Els (47) haar plotseling verliet is nog tot daar aan toe, maar dat hij hun dochters nooit meer zag is onverteerbaar.

“Op vrijdagavond kwam hij thuis, ik zat gezellig met de meisjes op de bank. Hij zette de tv uit en zei: ‘Ik wil iets zeggen: ik hou niet meer van mama en daarom ga ik weg’. Ik wist niet wat ik hoorde en onze dochters begonnen hard te huilen, die begrepen er natuurlijk helemaal niets van. Voor mij was het ook een schok, maar ik vermoedde al maanden dat er een ander was. Hij ontkende dat steeds, maar ik ben niet achterlijk. Ik werd ontzettend kwaad: hoe haalde hij het in z’n hoofd om het op deze manier te brengen? Zonder er ooit met mij over gesproken te hebben?”

In de steek laten

“Na zijn mededeling liep hij onbewogen de kamer uit om z’n tas te pakken. Ik ging achter hem aan en schreeuwde dat hij dit niet kon maken, zomaar weglopen, maar hij gaf geen sjoege en vertrok. Pas na een week gaf hij weer een teken van leven: of hij de meisjes in bed mocht komen stoppen. Dat vond ik niet goed, ik wilde eerst een goed gesprek, maar dat vertikte hij, hij wilde niets meer met mij te maken hebben. Verdriet voor mezelf voelde ik niet, ik had meteen zo’n hekel aan hem: wat voor man ben je als je je kinderen zó in de steek kunt laten? Dat deed het meest pijn, nog steeds, ik zal het nooit begrijpen.”

Verjaardagskaart

“Het is nu 8 jaar geleden en hij heeft ze vrijwel niet meer gezien. Ik ben na een tijdje zelfs naar de rechter gestapt om een bezoekregeling af te dwingen. Belachelijk natuurlijk dat dat nodig was, maar ik kon het verdriet van de meisjes niet aanzien. Hij heeft zich er nooit aan gehouden en toen heb ik het opgegeven, ik wilde rust. Op een verjaardagskaart na is er geen contact meer. Van wat hij ze schrijft, word ik misselijk, dingen als ‘jullie laten nooit iets horen, dus dan trek ik me terug’. Dat verzin je toch niet, na alles wat hij gedaan heeft, probeert hij ze ook nog een schuldgevoel aan te praten! Hij is inmiddels hertrouwd, met de vrouw van wie ik toen al vermoedde dat hij er een relatie mee had. Ze hebben een kind gekregen, dat zagen zijn dochters op een gegeven moment op Facebook.”

