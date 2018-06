Verlegen meisje (13) blaast jury 'America's Got Talent' omver als ze begint te zingen

Friemelend en hartstikke verlegen komt de 13-jarige Courtney Hadwin het podium van de talentenshow ‘America’s Got Talent’ opgelopen. Maar dan begint het meisje te zingen…

Courtney verandert van verlegen, onzeker meisje in een ster met een onwijs krachtige stem. Met het stevige nummer ‘Hard to Handle’ van Otis Redding blaast het jonge zangtalentje de vierkoppige jury omver. Wie had dit zien aankomen?

Leeuw

Courtney heeft met haar auditie ervoor gezorgd dat de monden van de juryleden openvielen. Zelfs de altijd kritische Simon Cowell was erg te spreken over haar optreden. “Jeetjemina, Courtney! Je kwam als een verlegen klein ding het podium op, maar toen je begon te zingen veranderde je in een leeuw”, luidt zijn oordeel.

Golden Buzzer

Ook jurylid Howie Mandel was onder de indruk. Hij vroeg het meisje of ze het verhaal van zangeres Janis Joplin kende. Zij werd namelijk ook ontdekt tijdens een talentenshow en kreeg een platencontract, waardoor haar hele leven veranderde. “Ik kan je geen contract aanbieden, maar wel dit!”, zei hij tijdens de show en drukte op de Golden Buzzer.

Daarmee mag Courtney rechtstreeks door naar de finale van het programma. Wauw, you go girl!

Courtney Hadwin: 13-Year-Old Golden Buzzer Winning Performance – America’s Got Talent 2018 https://t.co/n1bUncpwWz — Robert Rose (@north10r) June 14, 2018

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter