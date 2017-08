De getrouwde Merel (39) had een affaire met een collega

Dat één blik het leven van Merel zo zou veranderen, had ze nooit kunnen vermoeden.

“Hoe het precies is ontstaan, weet ik niet meer precies, maar één ding weet ik zeker: we zijn het nooit van plan geweest. We waren allebei getrouwd, hadden een goed huwelijk – vonden we zelf – en kinderen op wie we gek waren. Hij een zoon en een dochter, ik twee meiden. Hij werkte al een paar jaar in het bedrijf waar ik nieuw kwam. We hadden veel met elkaar te maken en geleidelijk aan kregen we het ook over persoonlijke dingen als we met elkaar praatten. De vakantie. Een uitstapje met de kinderen. Onschuldige onderwerpen.”

Elektrische schok

“Op een middag, tijdens een werkoverleg, keek ik op van mijn aantekeningen. Op hetzelfde moment keek hij ook op. We keken elkaar aan en dat duurde voor mijn gevoel heel lang. Het soort kijken dat je niet uit kunt leggen, maar dat voelt als een elektrische schok. Mijn eerste gedachte toen we na die eindeloos durende blik weer van elkaar wegkeken was: o jee. Want ik was tot over mijn oren verliefd op hem, of misschien was ik het allang zonder het te weten en besefte ik het pas na dat oogcontact. Met hem was precies hetzelfde gebeurd, vertelde hij later. Toch duurde het nog een tijd voordat we elkaar voor het eerst zoenden, in een park, tijdens de lunchpauze. En het duurde nog veel langer voordat we in een motel met elkaar naar bed gingen.”

Scherven

“Een stiekeme relatie is zo dubbel. Ik dacht alleen nog maar aan hem, maar tegelijkertijd was ik ook echtgenote en moeder en werknemer. En al die rollen probeerde ik vol te houden zonder dat iemand iets aan me merkte. Er kwam een moment dat ik niet meer met mijn man kon vrijen. We hadden altijd goede sex gehad en hij begreep er niets van. En omdat ik het niet uit kon leggen, kwam er een steeds grotere verwijdering tussen ons. Hij voelde zich afgewezen. In die periode heeft hij een verhouding gekregen met een vrouw bij hem op het werk, die hem maar al te graag wilde en binnen een halfjaar was hij opgestapt. Ik was vrij. Maar mijn lief zou zijn gezin nooit voor mij verlaten, daar was hij altijd al heel duidelijk over geweest. Ik besefte dat ik op die manier niet verder kon, en ik heb ontslag genomen en ben met de kinderen naar een andere plaats verhuisd. Daar probeer ik nu van de scherven van mijn leven weer iets op te bouwen. Maar het is en blijft verschrikkelijk moeilijk.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock