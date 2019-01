Leven verliefd stel op z'n kop nadat hun vakantie een dramatische wending neemt

Ashley ‘Ash’ Treseder en zijn verloofde Maddi Magennis genoten van een liefdesvakantie aan de Australische kust toen het daar vreselijk mis ging. De sportieve Ash dook van de pier, maar kon het door een verkeerde inschatting bijna niet navertellen.

Vlak voor het zo misging, had Ash nog op Instagram een foto gedeeld met de hashtag: geluk. Hij had toen nog geen idee dat het geluk niet lang daarna verder weg zou zijn dan ooit. Terwijl Maddi lag te zonnebaden op het strand besloot Ash naar de pier te zwemmen en er af te duiken. Niets nieuws: hij had het al zo’n twintig keer eerder gedaan. Maar de 21ste keer ging het mis.

Advertentie

Niet meer bewegen

Omdat het tij lager stond dan hij dacht, raakte Ash met zijn hoofd de zeebodem. Hij brak zijn nek. “Ik hoorde in de verte alle kinderen op de pier lachen en plezier maken. Ik dacht alleen maar: shit, ik kan niet meer bewegen. Ik kan niet meer zwemmen. Ik ga verdrinken.”

Toen andere strandgangers merkten dat er iets mis was, werden meteen de nooddiensten ingeschakeld. Ash werd op de kant gelegd. Maddi dacht dat haar verloofde een hersenschudding had opgelopen, maar het bleek veel ernstiger. In de helikopter naar het ziekenhuis kreeg hij een spoedoperatie om zijn ruggenwervel weer recht te leggen. Hoewel die operatie goed verliep, kon hij zijn lichaam vanaf zijn borst niet meer bewegen.

Zelfstandig ademen

“Vier dagen na de operatie kon hij weer zelfstandig ademen en kreeg hij weer wat gevoel in zijn armen. De artsen zijn bang dat de verlammingen voor altijd zijn, maar met Ashs’ vastberadenheid en de liefde van zijn familie zijn we heel hoopvol”, zegt Maddi.

Ash is vastberaden om te staan wanneer hij op 16 november dit jaar trouwt met Maddi. Hij kan zijn bovenlichaam weer een beetje bewegen, maar het duurt nog zeker 12 weken voor zijn ruggenwervel hersteld is en artsen kunnen beoordelen of hij ooit weer in staat is te staan en/of lopen.

Trots

Maddi is ongelooflijk trots op hoe haar verloofde het doet. “Hij is een van de liefste, meest genereuze mannen in mijn leven. Ik heb altijd al gedacht dat ik op een bepaald moment in mijn leven een immense trots zou voelen. Ik dacht dat het zou zijn als ik mijn eerste echte contract zou krijgen of ik afgestudeerd zou zijn. Ik ben echter nooit echt trots geweest, tot nu. Zien hoe wij deze achtbaan bevechten maakt me enorm trots. Blijf vechten. Jouw kracht is de mijne. Dit is nog maar het begin.”

Omdat Ash en Maddi voor gigantische medische kosten staan, hebben ze financiële hulp nodig. Een bijdrage leveren kan hier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Daily Mail. Beeld: Instagram