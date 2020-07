Lotta vond een spannende vakantieflirt in de zon: “Ik voelde me schuldig tegenover zijn verloofde”

In de zomer gaat verliefd worden nét wat makkelijker. De vrijheid, de warmte… Lotta (36) kreeg een speciale vriendschap met Carlos tijdens haar vakantie in Málaga.

“Toen ik eind 20 was, werd ik ineens ontslagen. Ik kreeg een flinke bonus mee, dus dit was mijn kans om een paar maanden te gaan doen wat ik al heel lang wilde: Spaans leren in Spanje. Omdat ik net weer single was kon ik gaan en staan waar ik wilde en ik vertrok naar Málaga. Op de taalschool kwam ik in een gezellig klasje met allemaal nationaliteiten terecht. Ik was veruit de oudste, daarom had ik niet echt aansluiting. Dus toen ik op een avond op een terras de 30-jarige Carlos ontmoette, die voorstelde me de stad te laten zien, ging ik daarop in. Ik vond Carlos niet per se knap, maar hij was ontzettend sympathiek. Vriendschap op het eerste gezicht. Hij vertelde dat hij verloofd was en fulltime bij de gemeente werkte, maar blijkbaar had hij daarnaast alle tijd om veel bij mij te zijn. We dwaalden door de stad, waar hij me van alles over wist te vertellen, nam me mee naar afgelegen strandjes en wist precies waar je het lekkerst vis kon eten.

Intussen kon ik met Carlos mijn Spaans oefenen. Ik vond het fijn om bij hem te zijn, maar zag hem niet als potentiële liefdespartner. Hij had verteld dat hij af en toe vreemdging, dat vond hij heel normaal. Ik zei dat ik het niet zag zitten om met een bezette man iets te beginnen. Dat respecteerde hij, hij leek genoegen te nemen met een vriendschap die steeds leuker werd. Intussen vond ik hem steeds leuker. Carlos was intelligent, grappig en lief. Hij had me al voorgesteld aan een paar van zijn vrienden, maar zijn verloofde had ik nog nooit ontmoet. Zij reisde blijkbaar veel voor haar werk. Op een avond zette hij me af voor mijn appartement, we hadden net iets te veel gedronken en het zoenen ging vanzelf. Toen was er eigenlijk geen weg meer terug. De keer daarop belandde hij bij mij in bed. Ik was onder de indruk van zijn vaardigheden, hij was totaal vrij en heel erg op mij gericht. Zou dat zijn mediterrane talent zijn? Carlos wist precies wat hij moest doen, ik kon merken dat hij veel ervaring had. Ik voelde me schuldig tegenover zijn verloofde, maar uiteindelijk was het zijn keuze om vreemd te gaan. Zelf leek hij zich allesbehalve schuldig te voelen. Ik genoot maar gewoon van zijn kunsten in bed, de goede gesprekken, de rode wijn en het jointje na afloop. Prima dat hij daarna weer naar zijn eigen huis ging. Ik stond er versteld van dat dit kon: een leuke vriendschap met iemand hebben, geweldige sex, en toch niet verliefd worden. Het was totaal ongecompliceerd. We wisten allebei dat dit het was en dat het hierbij zou blijven.

De beste minnaar die ik ooit heb gehad

Toen ging Carlos’ relatie uit. Volgens hem had het niets met mij te maken, maar ik voelde me schuldig. Dit was absoluut niet mijn bedoeling geweest. Het gekke is dat nu ineens onze vrijpartijen stopten, hij hield plotseling afstand. De vriendschap bleef gelukkig, ik werd min of meer opgenomen in zijn vriendengroep. Ook toen ik terug was in Nederland bleven Carlos nog een tijd contact houden, totdat het verwaterde. Ik ben inmiddels al lang heel gelukkig met mijn huidige vriend, een Nederlander. Maar af en toe kijk ik naar Carlos’ foto’s op Facebook en droom even weg naar de beste minnaar die ik ooit heb gehad – niet tegen mijn vriend vertellen.”

