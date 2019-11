Verliefde Bridget Maasland straalt op kiekje met André Hazes

Het lijkt erop dat Bridget Maasland en André Hazes het nog steeds hartstikke gezellig met elkaar hebben. De presentatrice bracht haar vrijdagavond met de zanger door en kon het niet laten om daar een foto van te delen.

Op de foto is te zien hoe Bridget en André samen op de bank zitten en genieten van elkaars gezelschap. De hartjes die Bridget bij de foto heeft geplaatst laten duidelijk zien dat de presentatrice nog steeds helemaal in de wolken is met André.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 29 Nov 2019 om 2:19 (PST)

Met dank aan visagiste

De make-up en het kapsel van Bridget zien er prachtig uit op de foto en dat is niet voor niks. Op Instagram laat Bridget namelijk zien dat ze eerder die avond de visagie in is gegaan voor een uitzending van RTL Boulevard. En eerlijk is eerlijk: het eindresultaat mag er wezen!

Dit bericht bekijken op Instagram Tot zo bij @rtlboulevard #muah en #foto @mettinajagermakeup Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 29 Nov 2019 om 9:31 (PST)

