Verliefde Max Verstappen en vriendin stralen op vakantiekiekjes 

Max Verstappen is dolgelukkig met z’n vriendin Dilara Sanlik. Op Instagram deelt hij een paar romantische vakantiekiekjes.

De 21-jarige autocoureur gaat al een tijdje met de Duitse, maar heeft hier eerder nooit iets over bevestigd. Dilara is namelijk erg op haar privacy gesteld. Maar laatst deelde Max toch voor het eerst een lieve foto van het stel.

Advertentie

Helikopter

En het lijkt alsof-ie de smaak te pakken heeft, want niet veel later deelt hij nog 2 zoete kiekjes samen met z’n vriendin: eentje op haar verjaardag en eentje in een helikopter. Ze vliegen over zee op weg naar circuit Paul Ricard. Daar zal de snelheidsduivel dit weekend weer aan de bak moeten tijdens de GP van Frankrijk.

Tortelduifjes

Het is in ieder geval duidelijk dat de twee tortelduifjes volop van elkaar genieten. Naar verluidt was Max meteen stapelverliefd op haar. Hij nam haar zelfs meteen mee naar zijn familie. Dilara zou uit München komen, maar op dit moment studeert ze in Londen.

Dit bericht bekijken op Instagram Birthday girl and I had fun ❤️ Een bericht gedeeld door Max Verstappen (@maxverstappen1) op 17 Jun 2019 om 12:44 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram On our way 👉🏻 Paul Ricard 🚁 #FrenchGP 🇫🇷 Een bericht gedeeld door Max Verstappen (@maxverstappen1) op 20 Jun 2019 om 2:12 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram