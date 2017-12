Vrouw verliest moeder en bedenkt een prachtige manier om haar verdriet te verwerken

Toen de moeder van Sue Goodrich overleed, leverde haar dat veel verdriet en gemis op. Uiteindelijk veranderde de pijn van het verlies in een missie om anderen te helpen met hun verdriet.

Sue ging in de rouwperiode vaak naar een plekje bij het strand. “Ik kwam hier om te denken en te huilen en ik hoorde steeds maar weer de stem van mijn moeder zeggen: ‘Sue, als je je verdrietig voelt moet je anderen helpen om je beter te laten voelen’.”

Rode brievenbus

Sue plaatste een kleine rode brievenbus op de plek waar ze altijd naartoe ging en legde er een dagboek in. “Ik had altijd al het idee voor een kleine rode brievenbus met daarin een dagboek zodat mensen daar een klein berichtje in konden schrijven”, vertelt ze. Aan de teksten die erin worden geschreven kunnen zijzelf en anderen dan steun vinden in tijden van verdriet.

Jaren later

Nu, jaren later, staat de brievenbus nog steeds op het strand met daarin een dagboek gevuld met wel honderden pagina’s aan lieve teksten. Chuck Haskett, vader van 2 zoons, gaat regelmatig naar de brievenbus. Zijn zoons zitten in het leger en hij vindt veel steun in het lezen van het dagboek. “Het is fijn om te weten dat je kinderen gewaardeerd worden als ze in het leger gaan”, vertelt hij.

De brievenbus is inmiddels zo populair dat er al meer dan 20 dagboeken zijn volgeschreven sinds Sue de brievenbus heeft neergezet.

Bron: littlethings.com. Beeld: iStock