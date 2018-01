Verloofd stel ontvangt pakketje van onbekende afzender en dít was de bijzondere inhoud

Over een week stappen Mary en haar verloofde Chuck in het huwelijksbootje. Alle gasten zijn daarvan op de hoogte dus toen het stel vorige week een cadeautje kreeg, hadden ze geen idee van wie. De inhoud bleek heel bijzonder te zijn.

Op het pakketje stond geschreven: ‘open dit voor jullie huwelijksdag’. Toen het Amerikaanse stel de brief bij het pakketje las, kwamen ze voor een grote verrassing te staan. “Beste Chuck en Mary”, stond er in de brief. “Gefeliciteerd met jullie aanstaande huwelijk! Jullie kennen ons niet, maar we hebben jullie gevonden via Google. Uiteindelijk vonden we jullie adres op jullie cadeaulijst en konden we dit pakketje naar jullie sturen.”

Champagneglazen

Nog steeds hadden de twee geen idee van wie het pakketje met daarin 2 champagneglazen kwam. Maar dat werd verder uitgelegd in de brief: “We hopen dat jullie deze twee gegraveerde champagneglazen aan willen nemen. De glazen waren ooit van onze, inmiddels overleden, ouders, Chuck en Mary Felker, uit La Cross, in Wisconsin. Ze zijn 62 jaar gelukkig getrouwd geweest en dansten heel graag samen.”

Kippenvel

Mary en Chuck kenden deze mensen dus niet, maar via Google spoorden de kinderen van de inmiddels overleden Chuck en Mary hen op om dit bijzondere cadeau te kunnen geven. “Onze familie wil jullie graag een gelukkig huwelijk wensen”, sloot de familie de brief af. Het stel was natuurlijk compleet overdonderd. De vrouw zegt daarover: “Toen Chuck deze brief voorlas, kreeg ik kippenvel. Ik kan niet wachten om de familie een foto terug te sturen met de glazen van hun ouders.”



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook.