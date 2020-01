Zó ziet de verloofde van make-upgoeroe Nikkie de Jager eruit

Maandag maakte YouTubester en oud WIDM-deelnemer Nikkie de Jager in een openhartige video bekend dat ze transgender is. Iets wat ook haar verloofde Dylan aan het begin van hun relatie niet wist.

“Het voelde zó goed, dat ik bang was om hem kwijt te raken als ik hem mijn hele verhaal zou vertellen.” Al heeft Nikkie daar achteraf wel spijt van. Ze raadt anderen die in een soortgelijke situatie zitten en verliefd zijn dan ook aan het uiteindelijk wel te vertellen. “Daar heeft je geliefde recht op en dat verdient hij of zij”, zegt ze.

Advertentie

Nikkie en Dylan leerden elkaar in 2018 kennen. “Dit is de jongen die mijn leven heeft veranderd”, schreef de vlogger bij hun eerste kiekje samen. In de zomer van 2019 vroeg Dylan zijn vriendin in Italië ten huwelijk. Nikkie probeert hun liefdesleven zo privé mogelijk te houden en deelt niet zo heel vaak foto’s van hen samen. Na lang smeken verscheen Dylan laatst wel in een grappige video op haar YouTubekanaal waarin te zien is hoe hij haar make-up probeert aan te brengen.

Toegegeven: van de plaatjes waarop ze wel samen staan, spat het geluk af:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 9 Okt 2019 om 4:39 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 6 Aug 2019 om 12:51 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 16 Jan 2019 om 12:08 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress