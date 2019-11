Sylvie wil om deze reden niet samenwonen met haar verloofde Niclas

Sylvie Meis en haar verloofde Niclas Castello zijn enkele maanden samen en hebben onlangs bekendgemaakt te gaan trouwen. Dat sloeg voor velen in als een bom, maar Sylvie is dolgelukkig. Toch zit samenwonen er voor het stel nog niet in.

“Hamburg is en blijft mijn thuis”, laat de blondine weten in een statement. En dat terwijl Niclas momenteel nog woont en werkt in Miami. In een interview met GQ Magazine begin dit jaar gaf hij zelfs aan dat zijn favoriete plek op aarde Los Angeles is.

Advertentie

Damián

Niclas zal dus serieus moeten overwegen om naar Hamburg te verhuizen, aangezien Sylvie voorlopig niet wil dat er iets verandert in het leven van haar en haar zoon Damián.

Stil voor de pers

We gaan ervan uit dat dat goedkomt, want de twee lijken tot over hun oren verliefd. Veel laat ze er niet over los, maar tijdens de lancering van haar eigen brillenmerk vertelde ze tijdens een kort interview met de Duitse vrouwenwebsite Gala heel, heel gelukkig te zijn. “Ik ben heel blij. Maar ik moet leren van mijn leven en daarom zwijg en glimlach ik alleen”, aldus Sylvie. “Het is elke week een storm van aandacht in Nederland. Hier in Duitsland heb ik meer rust.”

Wie is Niclas?

De twee kennen elkaar pas sinds afgelopen zomer, maar werden al snel heel close. Niclas werd in 1978 geboren in een klein plaatsje in Oost-Duitsland. Aanvankelijk wilde hij voetballer worden, maar uiteindelijk is hij een kunstenaar en doet hij veel aan street art.

Sylvie Meis (41) onthult hoe ze haar huid zo jong houdt:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: GQ Magazine. Beeld: ANP