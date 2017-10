Deze vrouw vond haar verloren kat terug op een héél originele manier

Iedereen die wel eens een huisdier heeft gehad dat wegliep, weet hoe zoiets je tot wanhoop kan drijven. De 26-jarige Katie Alsop was ten einde raad toen haar kat Peanut spoorloos was en bedacht een ludiek idee om het dier op te sporen.

Ze besloot namelijk de kracht van datingapp Tinder in te zetten. “Ik kocht een premium lidmaatschap, liet mijn profiel boosten om meer aandacht te krijgen en uploadde een vermist-poster plus een foto van mij met de kat voor meer sympathie”, legt Katie uit.

Tuin

Het bleek een briljante zet. Ze zetten de radius op 10 kilometer afstand en binnen een halfuur werd ze gebeld door ene Charlie die haar kat in zijn tuin vond. “Charlie vertelde dat hij mijn profiel zag, naar buiten keek en de kat zag zitten! Ik was zo gelukkig dat hij niet meegenomen was.” Maar: toen was het nog niet eind goed, al goed.

Actiefilm

Peanut ontsnapte namelijk uit Charlies tuin. Katie en Charlie zetten alles op alles om hem te vangen. “Hij sprong over metershoge hakken in de woestenij. Het leek wel een actiefilm. Peanut werd bang en koerste richting een gevaarlijke drukke weg. Toen besloten we hem niet meer achterna te gaan.”

Warme tonijn

Daarop besloot Katie een spoor van kattenkorrels te maken richting haar huis in de hoop dat Peanut het zou volgen. Toen dat niet werkte, voegde ze kleding uit haar wasmand en warme tonijn toe aan het spoor. Die nogal ongewone methode werkte. In de vroege ochtenduurtjes hoorde ze haar Peanut miauwen in de straat. “Zonder Tinder had ik nooit geweten waar ik naar Peanut moest zoeken en ik denk niet dat hij ooit de weg naar huis in z’n eentje had gevonden. Hij mag nooit meer naar buiten.”

Of Katie en Charlie nog een keer zijn gaan koffie drinken na hun avontuur is niet bekend…

