Verloren verlovingsring na maand alsnog teruggevonden op het strand

Toen Michele Arias tijdens een vakantie in Costa Rica ten huwelijk werd gevraagd, was ze door het dolle heen. Haar geluksmomentje sloeg echter al snel om: kort na het aanzoek verloor Michele namelijk haar verlovingsring op het strand.

Hoewel ze niet had gedacht dat ze haar ring ooit nog zou terugzien, kreeg ze onlangs goed nieuws. Een wildvreemde had haar ring namelijk teruggevonden. En dat een maand later…

Advertentie

Speciaal exemplaar

Voor Michele viel er een grote last van haar schouders. Ze had namelijk niet zomaar een verlovingsring gekregen, het ging om een speciaal exemplaar dat al jaren in de familie was. Kort nadat ze de ring verloor, deelde Michele dan ook een oproep in een Facebookgroep in Costa Rica.

Berichtje

Ze vroeg of iemand de ring toevallig had gevonden en meegenomen. In de reacties werd de Amerikaan David Harris getagd. Die had namelijk in de jaren 70 ook een verloren ring gevonden. Harris stuurde een berichtje aan Michele: “Als je de ring nog steeds kwijt bent, stuur me even een berichtje”, zo liet hij weten. Hij hoorde echter niks terug omdat het bericht in haar spam terecht was gekomen.

Metaaldetector

Op oudjaarsdag kwam Michele plotseling het bericht tegen. Ze vroeg Harris of hij een kijkje wilde nemen, maar had weinig hoop. De man ging met zijn metaaldetector naar het strand. En vond wonderbaarlijk genoeg de ring terug.

Compleet in shock

Michele herinnert zich nog goed hoe ze hoorde dat de ring terecht was. “Ik was compleet in shock en kon het niet geloven.” En toen ze een foto kreeg van haar ring: “Ik riep: holy shit! Hij heeft ‘m gevonden.”

Niet makkelijk

Uiteindelijk kwam de ring weer om de vinger van Michele terecht. Al was dat ook nog een hele klus: hij kon niet gewoon met een pakketdienst worden opgestuurd. Via vrienden die op vakantie gingen naar Costa Rica, kwam de ring weer thuis.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Charlotte Observer. Beeld: iStock