Zó ziet een verlovingsring van 3 miljoen (!) dollar eruit

Als je geliefde de erfgenaam is van een multinational als Dell (de computerfabrikant), kan je natuurlijk niet met een eenvoudige verlovingsring aan komen zetten.

De 24-jarige Alexa Dell werd ten huwelijk gevraagd met een verlovingsring van een slordige 3 miljoen dollar. Haar 40-jarige vriend Harrison Refoua ging op z’n knie in het Four Seasons Hotel op Hawaii – dat toevallig ook eigendom is van Alexa’s steenrijke vader Michael Dell. Michael is 34ste op de lijst van de rijkste mensen op aarde en is goed voor zo’n 23,5 miljard dollar.

Tinder

Alexa zelf is in de zevende hemel met haar oogverblindende ring en showt hem dan ook trots op Instagram. “Dat heeft hij goed gedaan”, zegt ze tevreden in een video. Alexa en Harrison zijn net een jaar samen, nadat de erfgename het uitmaakte met de directeur van Tinder. Die ontmoette ze toen ze 20 jaar was via, je raadt het nooit: Tinder.

Dankbaar

Ze zegt dat het lang niet altijd makkelijk is om op te groeien in zo’n rijke familie. “Ik had vroeger vrienden die niet helemaal waren zoals ze zich voordeden. Dat vond ik toen heel erg, maar nu ben ik dankbaar voor die ervaring. Ik kan mensen nu veel beter inschatten en heb me omringd met positievere mensen.”

Wij kunnen in ieder geval niet wachten op de beelden van het huwelijk.

Forever ❤️ Een bericht gedeeld door Alexa Dell (@alexakdell) op 26 Dec 2017 om 10:47 (PST)

Bron: The Daily Mail. Beeld: Instagram