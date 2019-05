Vermakelijk filmpje: prins William gaat los tijdens voetbalwedstrijd

Bij publiekelijke optredens oogt prins William altijd een beetje stijfjes, maar deze week liet hij ook een héél andere kant van zichzelf zien. Prins William ging namelijk helemaal uit z’n dak toen zijn favoriete voetbalteam Aston Village er met de winst vandoor ging.

In een video op Instagram is te zien hoe de prins uitzinnig van blijdschap reageert.

Advertentie

Heerlijke beelden

Prins William was aanwezig bij de EFL Championship play-off finale in het Webley stadion in Londen afgelopen maandag. Toen duidelijk werd dat Aston Village door zou gaan naar de Premier League kon de royal zich niet meer inhouden:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sky Sports (@skysports) op 27 Mei 2019 om 9:22 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram, Woman & Home. Beeld: Getty Images