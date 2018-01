Vermist meisje (8) teruggevonden op bijzondere plek

Een 8-jarig meisje dat afgelopen week werd vermist in Nunspeet, is dezelfde dag nog door de politie teruggevonden in de Nestléfabriek in de buurt. Het meisje had naar eigen zeggen ‘zo’n zin in chocolade’ dat ze had besloten een kijkje bij de fabriek te nemen.

Gelukkig is ze slechts een uur vermist geweest.

Pech

Hoewel het meisje flink haar best had gedaan om bij de fabriek te komen, had ze pech. Ze was namelijk bij de verkeerde fabriek terechtkomen. Bij Nestlé in Nunspeet wordt namelijk alleen babyvoeding gemaakt, en geen chocolade.

Voortaan beter luisteren

De politie uit Nunspeet schreef over het bijzondere voorval op hun Facebookpagina. Ze gaven aan best te begrijpen dat het meisje trek had in chocolade, maar dat ze de volgende keer toch maar beter naar haar ouders moest luisteren.

Bron: Facebook. Beeld: iStock