'Vermiste' Julian (7) direct na aanslag in Barcelona overleden

Droevig nieuws voor de familie van het 7-jarige jongetje uit Australië dat ‘vermist’ leek te zijn.

De politie heeft zojuist bevestigd dat hij is overleden. Hij is 1 van de 13 slachtoffers van de aanslag.

Zoektocht

Hij zou direct na de aanslag al overleden zijn. De 7-jarige jongen liep samen met zijn moeder over Ramblas toen hij werd geschept door een busje dat in de mensenmassa reed. Zijn moeder werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en daarom was hij daar alleen.

Zijn opa startte vanuit Australië – waar het jongetje vandaan komt – een zoektocht via Facebook. Hij riep iedereen op het bericht te delen en de foto van zijn kleinzoon te verspreiden en hoopte op een wonder. De vader van Julian Cadman ging zo snel mogelijk naar Spanje toe om zijn zoon te zoeken.

De politie laat nu weten dat ze hebben gewacht met het bekendmaken van de dood van het jongetje totdat zijn vader in Spanje zou zijn. Hij moest zijn zoon eerst officieel identificeren.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook