Vermiste kat Vlekkie sinds zondag spoorloos op luchthaven Schiphol

Een nachtmerrie voor kattenbaasje Leonie Juffermans. Ze raakte haar kat Vlekkie kwijt op luchthaven Schiphol. Het beestje is zelfs na een grote zoektocht in het enorme bagageruim nog steeds vermist, vertelt Leonie woensdag aan Editie NL.

Leonie raakte haar kat zondag kwijt toen haar transportbak bij het laden en lossen op Schiphol stuk ging. Sindsdien is Vlekkie spoorloos.

Zoektocht

Een urenlange zoektocht leverde niks op. In de hoop haar kat alsnog terug te kunnen vinden, nam Leonie andere maatregelen, “Ik heb een pyjamaatje met mijn geur achtergelaten, vangkooien neergezet en uiteraard geroepen en geroepen”, vertelt ze. Helaas is er sinds zondag nog steeds geen teken van leven gevonden.

Doolhof

Hoe verdrietig het ook is, het verbaast Leonie niks dat Vlekkie nog niet gevonden is. “Het is een gigantisch doolhof. Als je drie passen zet weet je al niet meer waar je bent. Het is een gangenstelsel van bijna vijfentwintig kilometer. Ik hoorde van het personeel dat zij alleen al er drie maanden over doen om de plek te leren kennen”, verklaart ze.

Verdwaalde Vlekkie

Het kattenbaasje verwacht dan ook dat Vlekkie verdwaald is in het bagageruin. “Het is een nachtmerrie om zo je beestje te verliezen. Maar het is wel fijn dat ik nu gezien heb waar ze is verdwaald. Het is er zo groot dat er ook plasjes water op de grond liggen waar ze uit kan drinken en er zijn genoeg plekjes waar ze zich kan verschuilen.” Omdat het beestje gechipt is, acht Leonie de kans op een hereniging met haar huisdier groot.

