Kerstwonderen bestaan: vermiste labrador Luca weer veilig thuis

Afgelopen woensdag ging de familie Van den Heuvel uit Brakel een stuk langs de Waal wandelen met hun hond Luca. De hond sprong de rivier in voor een frisse duik, zoals ze wel vaker doet. Maar dit keer kwam Luca niet meer terug…

De baasjes van Luca konden haar niet meer vinden, omdat er dikke mist hing. De labrador kwam ook niet meer terug op het gefluit van haar baasjes. De familie deed gelijk een oproep op Facebook:

“Vanavond is de hond (Luca) van mijn ouders vermist geraakt langs de waal in Brakel. Ze is in de mist de rivier op gezwommen en kwam helaas niet terug op de fluit. We hopen dat ze de kant heeft gehaald. Dat kan aan beide zijdes stroomafwaarts van Brakel en Vuren zijn. We hopen op een wonder en dat iemand Luca vindt.”

Stevige stroming

Dagen gingen voorbij en gisteren plaatste de familie nog een update: “Luca is helaas nog niet gevonden. We zijn jullie dankbaar voor alle reacties en het vele delen.” De hoop om de trouwe viervoeter terug te vinden, leek opgegeven. Omdat het water in de rivier hoog staat er een stevige stroming staat, en er veel scheepvaart op de route is, werd het ergste gevreesd.

Maar gelukkig wordt het toch een prachtige kerst voor de familie: gisteren kwam namelijk het bericht dat Luca terecht was! Ze was kilometers verderop gevonden aan de overkant van de Waal, in Dalem bij Gorinchem. Luca is inmiddels veilig thuis bij haar baasjes en ligt van haar avontuur bij te komen onder de kerstboom.

Bron: AD, Facebook. Beeld: Istock stockbeeld, Facebook