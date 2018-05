Vermiste teckel Luna blijkt op gruwelijke wijze te zijn vermoord

Teckel Luna werd twee weken geleden als vermist opgegeven. Vandaag volgt het verdrietige nieuws dat het beestje vermoord is.

De politie laat op Facebook weten dat Luna in een met stenen verzwaarde rugzak in het water aan de handelskade in Delfzijl gevonden is.

Weggelopen

Op 2 mei liep het ruwharige teckeltje weg toen ze met haar baasje aan het wandelen was, vlakbij de volkstuintjes in Biessum. De politie riep toen al op om alert te zijn op de bruine teckel met een zwarte streep over de rug. Was het diertje maar nooit aan dit avontuur begonnen.

Politie zoekt daders

Luna’s baasje is inmiddels door de dierenambulance op de hoogte gesteld. Wat een verdriet en wat een schoften die dit het beestje hebben aangedaan. Ook de politie vindt uiteraard dat de daders hiervoor moeten boeten. Daarom wordt opgeroepen om bruikbare tips te melden aan de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bron: Facebook Politie Ommelanden Noord. Beeld: Facebook