Vermiste teddybeer krijgt ‘vip-vlucht’ terug naar 4-jarige eigenaresse

De Britse Summer (4) was ontroostbaar toen ze onlangs in het vliegtuig erachter kwam dat ze haar teddybeer was verloren. Gelukkig hoefde het meisje niet lang zonder haar favoriete knuffel te doen: een medewerkster van de vliegtuigmaatschappij zorgde ervoor dat de twee snel herenigd konden worden.

De teddybeer kreeg namelijk een heuse ‘vip-vlucht’ terug naar het Schotse Orkney.

Oproep Facebook

Summer was vergeten om haar knuffel in haar tas te stoppen vlak voordat zij en haar moeder gingen boarden. Pas toen ze in de lucht waren realiseerde Summer zich dat ze haar teddybeer Walter niet bij zich had. Haar moeder Donna plaatste direct bij thuiskomst een oproep op Facebook om te vragen of iemand de knuffel had gezien.

Eigen stoel

Het berichtje van Donna kwam uiteindelijk bij Kirsty Walter terecht, een medewerkster van de vliegtuigmaatschappij LoganAir, die de beer wist op te sporen. Kirsty zette de knuffel op de eerste vlucht richting Orkney terug. Om het verdriet van Donna een beetje te verzachten, gaf ze de beer zijn eigen stoel, een rondleiding door het vliegtuig én een chocoladereep. Ook mocht de teddybeer even in de pilotenstoel zitten.

Foto’s van avontuur

De hele reis werd vastgelegd en de maatschappij plaatste de foto’s van het avontuur van de beer en een dolgelukkig Summer op Facebook en Twitter. Kay Ryan, de commercieel directeur van de vliegmaatschappij, vertelt tegen de BBC: ‘’Het was geweldig om de twee weer samen te zien en we zijn heel blij dat we daar een rol in hebben kunnen spelen.’’

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: Telegraph.co.uk. Beeld: Facebook