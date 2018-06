Vermiste vrouw (54) teruggevonden in buik python

Een vrouw uit de Indonesische provincie Sulawesi is op een verschrikkelijke manier aan haar einde gekomen. De vrouw was aan het werk op een maisakker in de buurt van haar huis, toen ze plotseling werd gegrepen door een 8-meter lange python.

Dorpelingen troffen de vrouw een dag later in de maag van de python aan.

Wilde zwijnen

De 54-jarige vrouw verdween donderdag op het eiland Muna in Sulawesi nadat zij naar haar maisakker was gegaan. Volgens haar familie wilde ze het land controleren omdat wilde zwijnen geregeld het gewas van de vrouw vernielden.

Onderzoek

Toen de vrouw de volgende ochtend nog niet was teruggekeerd, raakte haar familie ongerust. De zus van de vrouw besloot op onderzoek te gaan en trof voetafdrukken, een fakkel, pantoffels en een machete aan op de plantage. Ze riep meteen de hulp in van de lokale bevolking.

Maag

Enkele uren later vonden de bewoners een grote python met een gezwollen buik in de buurt van de akker. Zij doodden de slang en sneden zijn maag open, waarin het lichaam van de vrouw werd aangetroffen.

