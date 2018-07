Vermoord meisje tweet na 45 jaar haar huiveringwekkende verhaal

“Hallo. Ik ben Linda O’Keefe (of Linda ANN O’Keefe, als mijn moeder boos op me is).’’ Met deze zin begint Linda haar verhaal op Twitter. Fictief. Want het meisje is overleden.

In een aantal tweets legt ‘het meisje’ uit hoe haar leven van de één op andere dag een verschrikkelijke wending nam. “Precies 45 jaar geleden verdween ik uit Newport Beach. Ik werd vermoord en mijn lichaam werd teruggevonden in Back Bay. Mijn moordenaar is nooit gevonden, maar vandaag vertel ik je mijn verhaal.”

“Hi. I’m Linda O’Keefe (or Linda ANN O’Keefe, if I’m in trouble with my mom). Forty-five years ago today, I disappeared from Newport Beach. I was murdered and my body was found in the Back Bay. My killer was never found. Today, I’m going to tell you my story.” #LindasStory pic.twitter.com/G25n2IppZb — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 juli 2018

De laatste uren

De tweets zijn de wereld ingestuurd door het Newport Beach Politiekorps in California. Met de hashtag #LindasStory plaatsen ze twee dagen lang tweets in de naam van het meisje. Ze beschrijven de laatste uren van haar leven en de afschuwelijke uren en dagen die daarop volgden.

Zin in het weekend

Linda’s vrijdag begon net zoals elke vrijdag met een tripje naar school. Het 11-jarige meisje had een hekel aan school en keek met volle teugen uit naar het weekend. Toen de schoolbel eindelijk ging, belde Linda haar moeder om te vragen of ze haar van school kon halen. Maar mevrouw O’Keefe had het te druk, waarop Linda te voet naar huis ging. “Ik weet het natuurlijk nog niet, maar… ik ga geen weekend meer hebben”, zo valt er te lezen in haar tweet.

“I’m back in the school office, and the lady lets me call my mom for a ride home this time. It doesn’t go well. She is busy with a sewing project and tells me that I can walk home. It makes me upset, and I cry. I’m an easy crier, remember?” #LindasStory — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 juli 2018

“Still sniffling, I leave the office. I know they say I’m lazy, but I just reeeeaaaallly don’t like walking. My parents get annoyed when I ask for a ride home from school, because it’s such a short walk. But I hate it. I wish I had my bike.” #LindasStory — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 juli 2018

“Usually, I ride my bike to school. The ride home is easy, because it’s almost all downhill. But today, I got a ride to school, so no bike. I’m going to call my mom and see if she’ll pick me up, so I don’t have to walk home.” #LindasStory pic.twitter.com/xAouON1DrC — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 juli 2018

Onbekende man

Linda baalde ervan dat ze moest lopen, dus ze besloot nog even wat rond te dwalen. Toen een turquoise auto naast haar stopte, boog ze naar het raampje aan de bestuurderskant. Kinderen zagen haar praten met de bestuurder, maar konden niet horen wat ze zeiden. Het enige wat ze zagen, was een man van halverwege de twintig, begin dertig, die uit zijn auto stapte.

Zoektochten

Toen Linda die avond niet thuiskwam, was haar moeder niet meteen ongerust. “Niemand maakt zich zorgen wanneer ik niet meteen thuiskom”, zo legt de fictieve Linda uit. “Het zijn tenslotte andere tijden in 1973.” Pas na enkele uren later begon haar moeder zich toch zorgen te maken. Zodra Linda’s vader thuiskwam, ondernamen ze actie. Zoektochten werden opgezet in de omgeving, maar tevergeefs. De familie O’Keefe ging de nacht in zonder hun dochter Linda.

“Mom’s starting to get a little worried. She knows I was angry about her not picking me up, but she thought I’d sulk a bit and then come home to eat. It’s been three hours since she heard from me, which is a lot when you’re a young girl with no lunch in her stomach.” #LindasStory — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 juli 2018

“The search begins. My dad and sister join in again, in their separate cars. The police get to work, systematically checking the areas between my school and my house. My mom has made about 40 phone calls by now, trying to track me down.” #LindasStory — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 7 juli 2018

Bleke hand

Twee dagen later verliet een man uit de buurt zijn huis. Hij had zin in de dag, want hij ging kikkers vangen in Back Bay, een natuurgebied in de buurt. Toen hij bij aankomst een bleke hand uit het gras zag steken, schreeuwde hij het uit. Het bleek het lichaam te zijn van Linda O’Keefe en de verdwijningszaak sloeg om in een moordonderzoek.

“The man is looking in the ditch on the east side of Back Bay Drive, searching for frogs in the cattails. Instead, he sees something small, and pale. My hand. He sees my hand. He screams, trying to rouse me.” #LindasStory pic.twitter.com/32CGJKjuSs — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 7 juli 2018

DNA

Het onderzoek liep al snel dood. Er waren maar weinig getuigen en niets wees naar een verdachte. De zaak werd dan ook langzaamaan vergeten. Tot vandaag. Met de nieuwe DNA-technieken hoopt de politie alsnog de dader op te sporen. Het DNA dat toentertijd op het meisje werd aangetroffen, is gebruikt om robotfoto’s te maken, zodat er een compositietekening kan worden gemaakt van het huidige uiterlijk van de dader.

Levendige herinneringen

Met de Twitteractie hoopt de politie nieuw leven in de zaak te blazen en deze alsnog op te lossen. Ze hopen dat de levendige ‘herinneringen’ van Linda ook bij anderen een lampje doet branden.

Have you been following #LindasStory? All of the tweets have been collected in a Moment here: https://t.co/yxv1fLFIZp pic.twitter.com/ubijjtDZkg — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 7 juli 2018

Bron: Washington Post. Beeld: Twitter