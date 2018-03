Deze Jochem is naar Jochem Myjer vernoemd om een bijzondere reden

Gisteravond had Jochem Myjer een speciale gast in zijn publiek. Jochem, die naar hem vernoemd is.

Volgens het bijschrift van de cabaretier, die zelf ADHD heeft, was zijn gast Jochem nogal druk in de buik van zijn moeder. “Dus besloten ze om hem naar mij te noemen. Gisteren was hij bij de show en hij begreep nu pas waarom zijn ouders hem zo genoemd hebben. ‘Dat moeten 9 zware maanden zijn geweest, mama’.”

