Verona (54) verliet de Jehova’s getuigen

Verona de Waal trad op haar zestiende uit bij de Jehova’s getuigen. Sindsdien bestaat ze niet meer voor haar familie. “Mijn moeder zei: ‘vanaf nu ben je dood voor God en dus ook voor ons’.”

“Als kind was alles anders aan mij. Ik droeg rokken en aan verjaardagen vieren, trakteren en Kerstmis of Sinterklaas deden we niet. Voor mijn ouders was alleen De Waarheid belangrijk. Niet-bekeerde mensen waren verdorven en de duivel was overal. Alles wat mijn zus en ik moesten doen, denken of dragen kwam rechtstreeks uit de Bijbel en mijn ouders waren erg streng. Mijn vader was ouderling, via ons wilde hij een voorbeeld stellen aan de rest van de gemeente. In het weekend gingen we langs de deuren, dat hoorde er gewoon bij. We mochten niet omgaan met ‘wereldse’ kinderen en leefden heel geïsoleerd. Ik werd dan ook verschrikkelijk gepest, op mijn twaalfde kreeg ik zelfs een maagzweer van alle spanning.”

Gewone mensen

“Op mijn zestiende ging ik het huis uit. Vlak daarvoor was ik met instemming van mijn ouders begonnen aan een opleiding voor mode en kleding in Arnhem. In korte tijd leerde ik veel nieuwe mensen kennen. Ik had altijd al moeite met de hypocrisie binnen de gemeente, maar nu vond ik het ondraaglijk. Er gebeurde dus van alles binnen de gemeenschap, maar je kijkt wel uit om daar iets van te zeggen. Dat hele ‘broeders en zusters’ is dan ook relatief. Als je een misstap maakt, word je uitgesloten, genegeerd en doodgezwegen.

Op een zaterdag nam ik een besluit: maandag ben ik weg. Omdat ik mijn paspoort was vergeten, moest ik alsnog terug. Mijn moeder wachtte me op. Ze zei: ‘Hier zijn je papieren. Vanaf nu ben jij dood voor God en dus ook dood voor ons.’ Ik herinner me alleen nog de opluchting die ik voelde, maar het was ook verdrietig. Mijn ouders, mijn hele familie, iedereen bij wie ik hoorde, alles was in één klap weg. In de jaren daarna heb ik vaak gedacht dat het mijn eigen schuld was dat mijn ouders hun handen van me hadden afgetrokken. Pas toen ik mijn eerste kind kreeg, wist ik dat het niet klopte. Van je kind hou je onvoorwaardelijk. Ik voelde heel sterk dat de liefde voor mijn kind altijd op de eerste plaats zou staan, boven God of gebod.”

Nooit een reactie

“Ik ben altijd contact blijven zoeken met mijn ouders. Als fotomodel reisde ik veel. Via de kaartjes die ik stuurde, liet ik mijn ouders weten dat het goed met me ging. Een reactie heb ik nooit gekregen. Ik mis mijn ouders als personen niet, onze opvattingen zijn te verschillend. Met mijn zus heb ik zo nu en dan nog weleens contact gehad, omdat zij ook uittrad. Inmiddels is ze weer terug in de gemeente en is het weer stil van haar kant. De ‘hersenspoeling’ is zo sterk, daar doe je niet zo veel tegen. Mijn lievelingsoom is een poosje terug overleden, met mijn dochter en jongste zoon ben ik naar de begrafenis gegaan. Ik wist dat daar veel bekenden zouden zijn, maar ik ging toch. Ook omdat mijn kinderen mijn ouders weleens wilden zien. Maar mijn vader en moeder zijn ons alle drie stráál voorbijgelopen, alsof we niet bestonden.”

Altijd een keuze

“Een paar jaar geleden ben ik in therapie gegaan, omdat ik in liefdesrelaties steeds mensen uitzocht die niet goed voor me zijn. Ik geef yoga en slowrun-lessen aan vrouwen, ik verbind mensen graag met elkaar. Tegelijkertijd leef ik best geïsoleerd en voel ik me diep vanbinnen altijd alleen. Mijn therapeut zei dat ik moest gaan doen wat ík wil, maar ik had geen idee wat ze bedoelde. Pas nu ik ouder ben, begin ik te begrijpen dat ik leef met een gapend gat in mijn leven. Ik vind het moeilijk om voor mezelf op te komen of me te verbinden. Daar hoort ook overcompensatie bij. In het verleden hing ik het hele huis vol slingers en kocht ik twintig cadeautjes als mijn kinderen jarig waren. Ik had geen idee hoe ik zo’n dag moest vieren, ik wilde alleen maar dat zij zich altijd belangrijk zouden voelen. Mijn achtergrond gaat nooit weg. Daarom deel ik mijn verhaal nu ook voor het eerst. Wie weet leest iemand het ergens in een wachtkamer, die dan hopelijk door mijn verhaal beseft dat je altijd een keuze hebt. Je kunt kiezen voor je eigen waarheid, zonder over een ander te oordelen.”

Interview: Liesbeth Smit. Beeld: Robert Alexander