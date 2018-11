Veronica (35) belandde tijdens haar zoektocht naar God in een Amerikaanse sekte

Veronica is niet gelovig opgevoed, maar had op haar 27e een enorm spirituele ervaring. Dat is wanneer haar zoektocht naar God begint. In die zoektocht raakt ze in de ban van een bekende Amerikaanse evangelist. En langzaam maar zeker raakt ze compleet gehersenspoeld.

Veronica: “Ik ben niet gelovig opgevoed, maar na een enorm spirituele ervaring op mijn 27e – ik kreeg zomaar ineens een Bijbel thuisgestuurd van een anonieme afzender op een moment dat het heel slecht met mij ging – begon mijn zoektocht naar God. Ik heb het syndroom van Marfan, een ongeneeslijke bindweefselaandoening. Ik was net volledig afgekeurd, al drie keer op het nippertje aan de dood ontsnapt en wist niet goed welke richting mijn leven op moest.”

Eerste bezoek

“De eerste keer dat ik bij die kerk binnenstapte, was magisch. Ik zag mensen staan met hun handen omhoog, klappend, huilend. Ik werd er ontvangen als een verloren schaap, had het gevoel thuis te komen. Ik wilde zo veel mogelijk leren over de Bijbel en kwam bij diverse evangelische gemeentes in Nederland terecht.”

Amerika

“Op een dag kwam er een bekende evangelist uit Amerika om een lezing te geven. Hij zag hoe toegewijd ik was en voorspelde mij een grote toekomst in de Verenigde Staten. Mijn leven speelde zich inmiddels totaal binnen de kerk af, veel contact met mijn ongelovige familie had ik niet meer, dus ik had weinig reden om níet te gaan.”

Genezingen

“In Amerika belandde ik in een compleet christelijk dorp, van de bekende evangelist Todd Bentley. Samen met een aantal anderen kwam ik in zijn bedieningsteam terecht. We reisden door heel Amerika voor sessies waarbij Todd mensen zou genezen middels handoplegging. In die genezingen wilde ik ten diepste geloven. Mij werd verteld dat ik mijn ziekte aan mijn eigen zonden te danken had, en dat als ik maar hard genoeg mijn best deed, God mij zou genezen. Bentley beweerde dat hij zelfs mijn pacemaker – ik heb een kunsthartklep – kon laten verdwijnen. Ik geloofde dat, want ik was inmiddels compleet gehersenspoeld.”

Hardhandig

“Tijdens die genezingssessies en duiveluitdrijvingen lagen mensen op de vloer te kronkelen, te schreeuwen en te huilen. Het ging er vaak hardhandig aan toe, zo werden mensen weleens geschopt en bovenal draaide het erom zoveel mogelijk geld binnen te harken. Bentley wilde alleen genezen en profeteren – de toekomst voorspellen – wanneer men ter plekke een paar honderd dollar neertelde. Ook via de online livestream moesten mensen zo veel mogelijk doneren, anders zouden ze niet kunnen meeprofiteren van de zalving. Zo’n dag bracht duizenden dollars op, die Bentley helemaal aan zichzelf besteedde. Zo ging hij elke avond uiteten om vervolgens de helft te laten staan, reed hij in een dikke auto en kon zijn vrouw dure kleren kopen.”

Droge crackers

“Niets van het geld ging naar de armen en ook wij, de teamleden, kregen niks, terwijl we werkdagen van vijftien uur maakten. Sterker, we moesten heel veel geld betálen om mee te mogen met Bentley, we zaten tenslotte in opleiding om uiteindelijk ook evangelist te worden. Ik had niet veel te besteden, had alleen mijn uitkering uit Nederland, maar alles ging naar Bentley’s organisatie. Ik leefde op droge crackers. Maar het ergste was dat ik mijn eigen identiteit inmiddels volledig kwijt was. Op een dag, op het dieptepunt van mijn hersenspoeling, stond ik bijvoorbeeld te demonstreren bij een politieke bijeenkomst tegen genderneutrale toiletten. Want God had duidelijk mannen en vrouwen geschapen. Toen ik daarmee bezig was, trók ik het ineens niet meer. Was ik dat meisje dat eigenlijk biseksueel is? Wie was ik zelf eigenlijk nog?”

Terug naar Nederland

“Langzaam begonnen mijn ogen open te gaan. Waarom ben ik niet bij de mensen van wie ik écht hou?, vroeg ik mezelf af. Ik besloot terug naar Nederland te gaan, waar ik inmiddels niemand meer had. Gelukkig stond mijn familie nog steeds open voor mij. Dat betekent niet dat het makkelijk was om mijn bestaan weer op te bouwen. Ik moest werken aan de band met mijn ouders, zelf nieuwe vrienden vinden en was zwaar getraumatiseerd door mijn ervaringen. Ik zit nog altijd in therapie en ben mijzelf opnieuw aan het uitvinden. En sommige van mijn dagen bestaan vooral uit gewoon overleven en ademhalen.”

Interview: Krista Izelaar