Ook buitenlandse media reageren verontwaardigd op vakantie van Oranjes

De vakantie van de Oranjes naar Griekenland heeft niet alleen in Nederland tot verontwaardigde reacties geleid. Ook buitenlandse media reageren vol verbazing op de vakantie van de koning en zijn gezin tijdens de gedeeltelijke lockdown.

De Oranjes pakten gister het regeringsvliegtuig naar hun villa in Griekenland om daar een weekje vakantie te gaan vieren. Er ontstond hier echter zó veel ophef over, dat de Oranjes slechts enkele uren later bekend maakten dat ze hun vakantie zouden afbreken.

Premier Mark Rutte riep afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie nog iedereen op om tijdens de herfstvakantie niet op vakantie te gaan. Dit weerhield de koning en zijn gezin er echter niet van om vrijdag alsnog naar hun vakantievilla in Griekenland te vertrekken. Regerings- en oppositiefracties reageerden verbaasd op de vakantie en eisten uitleg van de premier. D66 noemde het ‘onverstandig en onbegrijpelijk’, SP-leider Marijnissen ‘heeft er geen woorden voor’ en ook GroenLinks eiste opheldering van minister-president Rutte: “Als de koning nu op vakantie gaat, is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland.”

Reacties buitenlandse media

De Oranjes kwamen niet veel later met een verklaring naar buiten, waarin ze lieten weten terug te keren naar Nederland, vanwege de ‘heftige reacties’ in de media. Toch lijkt de kous hiermee nog niet af, want ook buitenlandse media schrijven vandaag vol verontwaardiging over de vakantie van de Oranjes. Zo schrijft het Britse persbureau Reuters dat het koningspaar weliswaar geen regels overtrad, omdat voor de regio rond het vakantiehuis alleen een geel reisadvies geldt, maar dat het kabinet wél had geadviseerd om reizen te beperken. Het persbureau verwijst ook naar de vorige Griekenlandvakantie van Willem-Alexander en Máxima, toen ze voor een foto de afstandsregel schonden.

“Dit is nog nooit voorgekomen”

Ook onze Oostenburen kunnen hun oren niet geloven. Zo schrijft de Duitse krant Bild een artikel dat begint met de zin: “Dit is nog nooit voorgekomen…” de coronasituatie in Nederland op een rij: dat de eerste IC-patiënten waarschijnlijk vandaag weer naar Duitsland komen, dat premier Rutte wil dat sociale contacten beperkt worden en dat de horeca moest sluiten. “En dan vliegt de koning naar Griekenland?,” aldus de krant. Ook de Duitse nieuwssite Focus spreekt over een ‘storm van verontwaardiging’ die over de vakantie is ontstaan.

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: NOS. Beeld: Brunopress