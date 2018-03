24-jarige student verpleegkundige komt er zélf achter dat ze ernstig ziek is

Ze had al een tijdje pijn in haar borst, en de pijn werd steeds erger. Hoewel deze Australische dame regelmatig aan de bel trok, konden doktoren niets vinden bij de 24-jarige.

De 24-jarige Georgia had zelfs zó veel pijn dat ze meerdere malen per week naar haar dokter ging. “De doktoren vroegen me op een gegeven moment zelfs: zit het niet in je hoofd, die pijn?”. Aan de buitenkant zag Georgia er normaal uit, maar na een hoop aandringen bij de dokteren werden er tumoren gevonden in haar milt en lever. Wat bleek? Radiologen kwamen erachter dat haar hele buik onder de tumoren zat…

Zeldzame vorm

Georgia werd gediagnosticeerd met Burkitt Lymfoom: agressieve en snel groeiende lymfekanker.

Georgia: “Na de diagnose dacht ik: dit weekend is mijn laatste weekend. En dat terwijl ik mijn moeder niet eens meegenomen had naar het ziekenhuis. Ik dacht; het zal wel niets ernstigs zijn.” De dokteren waren enorm verbaasd om het gezonde uiterlijk van Georgia.