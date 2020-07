Verpleegkundige Laura de Kok: “Je wilt toch geen dierbare besmetten?”

Maandenlang hebben we ons aan de richtlijnen gehouden, maar het lijkt erop dat een groot deel van Nederland niet meer weet wat 1,5-meter is. Laura de Kok (39) is verpleegkundige en voorzitter van de Verpleegkundige Regieraad en werkte tijdens de ergste covid-periode op de IC van het Amphia ziekenhuis in Breda.

We willen terug naar het oude normaal: leuke dingen doen en familieleden en vrienden weer een knuffel kunnen geven. Maar doordat we vergeten afstand te houden, laait het aantal coronabesmettingen weer op.

Men vreest voor een 2e golf, en deze 2e golf komt dan véél te vroeg. “Het zorgpersoneel heeft echt tijd en ruimte nodig om te herstellen van de enorme impact die de allerzwaarste corona-periode heeft gehad. Bovendien komt de normale zorg nu juist weer een beetje op gang. We zijn bezig met een inhaalslag.”

“Ik vind het vooral eng dat het aantal besmettingen in één keer weer exponentieel toeneemt”, zegt Laura de Kok. ”Dat er een 2e golf zou komen, hadden we wel verwacht, maar pas in het najaar.”

Intense periode

Mensen hebben vaak geen idee hoe het er een paar maanden geleden in de ziekenhuizen aan toeging. “Het was een onwijs spannende en intense periode. Het kostte alle verpleegkundigen en artsen veel energie om het ziekenhuis draaiende te houden en er voor de coronapatiënten te zijn.”

Ze vindt het dan ook schokkend om te zien en te horen dat steeds meer mensen zich niet meer aan de 1,5-meter houden.

Energie

Laura had zelf al 5 jaar niet meer op de IC gewerkt, maar heeft tijdens deze periode haar collega’s op de IC bijgestaan. Zij en haar collega’s maakten lange dagen en droegen veiligheidspakken met mondmaskers.

“Ik heb met mijn eigen ogen gezien wat corona inhoudt. Wat het met patiënten doet en welke impact het heeft op de zorg en het personeel.”

Laura de Kok – Voorzitter van de Verpleegkundige Regieraad

Verantwoordelijkheid

“Als ik de drukte in de supermarkt of stad zie, word ik wel een beetje boos. Dan denk ik: ‘Jij hebt geen idee wat corona betekent, hoe dat er van dichtbij uitziet. Hoe heftig zo’n covid-afdeling is, hoe zwaar het is om in zo’n pak rond te lopen’”, vertelt Laura.

Het zijn vooral jongeren die zich minder zorgen lijken te maken en daardoor laks zijn wat betreft de regels; die worden er zelf minder ziek van. “Maar ook zíj kunnen ziek worden en een besmettingsbron zijn, voor hun ouders en grootouders bijvoorbeeld. Het gaat om de mensen voor wie het virus wél gevaarlijk kan zijn. Het virus raakt iedereen.”

Denk aan anderen

Als we ons niet aan die 1,5-meterregel houden, worden de regels uiteindelijk waarschijnlijk strenger. Ofwel: door het lakse gedrag van de Nederlanders, zitten we straks misschien wel aan nóg meer regels vast, of misschien wel een 2e lockdown.

Daarom benadrukt Laura nogmaals hoe belangrijk het is om afstand te houden: “Wees verstandig en wees er voor je medemens. Houd je aan de richtlijnen. Het is niet altijd even makkelijk, dat begrijp ik. Maar we moeten het gewoon doen. Covid-19 gaat niet weg, totdat er een medicijn of vaccin is. Jij wil toch niet dat jouw vader, moeder, opa of oma of een ander dierbaar persoon besmet raakt en in het ziekenhuis terecht komt? Niemand wil toch de besmettingsbron zijn?”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock en privébeeld