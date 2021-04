Hoewel veel ziekenhuismedewerkers al wel gevaccineerd zijn, lopen er nog genoeg rond die geen vaccin hebben gehad. Zo ook verpleegkundige Saskia Rijkenberg (43). Zij werkt op de afdeling Geriatrie van OLVG in Amsterdam. “Het maakt mij niet uit of het AstraZeneca is, als ik maar een vaccinatie krijg.”

Saskia: “Ik heb weinig redenen om het vaccin niet te willen. Klopt, er is een aantal gevallen van ernstige trombose en trombocytopenie na vaccinatie opgetreden. Maar er zijn ook ontzettend veel mensen mee gevaccineerd. Die kans is dus echt heel erg klein. De kans dat ik door corona op de ic beland, is ook heel klein, maar nog altijd groter dan de kans op ernstige bijwerkingen door het vaccin.

Daarnaast helpt vaccinatie ook tegen de verspreiding van het coronavirus en ik ben heel bang om mijn ouders te besmetten. Ze hebben beiden negen jaar geleden een ernstige vorm van kanker gehad en met name mijn vader is na de operatie en chemotherapie nooit helemaal weer de oude geworden. Ik moet er niet aan denken dat ik ze besmet.”

Maar dat is niet de enige reden dat ze gevaccineerd wil worden, ze wil de prik ook vanwege het welzijn van haar patiënten. “Onze patiënten zijn kwetsbaar, de symptomen zijn anders en afstand houden is vaak onmogelijk. Als mensen verward zijn, is het ingewikkeld om ze goed te instrueren en fixeren is onmenselijk, afgezien van het feit dat je hier wettelijk gezien hele goede redenen voor moet hebben. Besmettingsgevaar valt daar niet onder. We hebben al veel besmettingen op de afdeling gehad. Niet alleen de patiënten, ook ons personeel te maken met corona. Een aantal collega’s was hierdoor langdurig ziek. Dit waren, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet de oudere collega’s, maar ook echt jonge mensen.”

Vaccinatiebeleid

Saskia legt uit waarom ze nog niet is gevaccineerd. “Ik werkte op dat moment op de afdeling Geriatrie én op de ic. Er was landelijk bepaald welke medewerkers in aanmerking voor de eerste vaccinaties kwamen, Geriatrie viel hier niet onder. Het ziekenhuis kreeg een zeer beperkte voorraad vaccins, waardoor niet iedereen op de acute afdelingen een vaccinatie kreeg. Ik viel samen met een paar andere collega’s buiten de boot.

Maar toen ontstond de situatie dat ik ongevaccineerd op beide afdelingen werkte. Op de afdeling Geriatrie loop je een groter risico op besmetting omdat je bij onze patiënten lang niet altijd duidelijke symptomen ziet. Ik koos er daarom voor om alleen op de afdeling Geriatrie te blijven werken, er lagen nog genoeg mensen zonder corona op de ic en die waren ook niet gevaccineerd.”

Doemscenario’s

Naast verpleegkundige is Saskia klinisch epidemioloog. “Ik heb het afgelopen jaar zo goed als het ging mijn eigen werk als klinisch epidemioloog gecombineerd met een paar dagen per week werken als verpleegkundige. Ik ben getraind om met getallen, risico’s en kansen te werken. Op Twitter en Facebook kom je de grootste doemscenario’s ten aanzien van vaccinaties als AstraZeneca tegen. Als wetenschapper ben ik gewend om dingen grondig uit te zoeken. Op basis van wat er nu bekend is, is de kans op ernstige bijwerkingen zeer klein.”

“Het maakt me echt niet uit of het AstraZeneca is, áls ik maar een vaccinatie krijg. Onze patiënten krijgen nauwelijks bezoek en zitten de hele dag op hun kamer. Het is altijd al een drukke afdeling, maar het aan en uitkleden plus het werken in beschermende kleding kost nog meer tijd. Daarnaast is het, zeker als je patiënten volledig moet helpen bij het wassen en verschonen, enorm warm. Na vijf minuten drijf je je pak uit. Gelukkig komen er nu steeds meer vaccins beschikbaar voor het overige zorgpersoneel.”

