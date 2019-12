Verpleegkundige deelt veelzeggende foto: "Dit is het gezicht van verslagenheid"

Dat verpleegkundigen dag in dag uit geweldig werk verrichten, is natuurlijk geen nieuws. Dat neemt niet weg dat al deze vrouwen en mannen wel wat meer gezien mogen worden. Een verpleegkundige, wiens naam niet bekend is, schreef een rake brief die ze deelde op een Facebookpagina voor verpleegkundigen.

Op de pagina van het Nurses Forum deelt de verpleegkundige een foto van haar vermoeide gezicht. “Dit is het gezicht van verslagenheid”, begint ze haar relaas.

26 minuten reanimeren

“Dit is het gezicht na 26 minuten reanimeren. Dit is het gezicht na het verliezen van een patiënt. Dit is het gezicht nadat je kinderen hoort huilen om hun stervende moeder. Het gezicht nadat je een moeder moet vertellen dat ze haar dochter nooit meer vast kan houden. Dit. is. pijn.”

Slapeloze nachten

“We gaan naar ons huis en huilen onder de douche”, vervolgt de verpleegkundige. “We woelen in bed tijdens slapeloze nachten, omdat we de beelden en geluiden niet uit ons hoofd krijgen. We staan op, lopen weer binnen en doen het allemaal weer opnieuw met een glimlach.”

Overwerkt en onderbetaald

“Dit is het gezicht van overwerkt en onderbetaald zijn. Dit is het gezicht van ondergewaardeerd en over het hoofd gezien worden. We zijn moe. We zijn fysiek, mentaal en emotioneel uitgeput. Dit gezicht dragen we allemaal. Je ziet het misschien niet, want we weten het goed te verbergen. Je ziet het verdriet niet altijd, maar het is er wel. Hoe wij reageren kan een leven eindigen, en de split-second-besluiten kunnen een ander redden.”

Hetzelfde bloed

“Onze collega’s worden onze familie, omdat zij de enigen zijn die het begrijpen. Ze delen hetzelfde bloed op hun handschoenen. Ze horen hetzelfde gegil en ze zien de pijn. Ze weten het. (…) Mijn patiënten krijgen allemaal dezelfde behandeling. We hebben de hand van moordenaars, verkrachters, drugsverslaafden, dieven en racisten vastgehouden. Onze zorg is altijd met compassie en echt. We zijn oprecht.”

‘Bedank hem of haar’

De vrouw vraagt om meer dankbaarheid. “Als je een verpleegkundige kent: bedank hem of haar. We voelen ons niet altijd zo oké als we eruit zien. Ons gezicht kan misleidend zijn en soms doen we gewoon wat we moeten doen. De pijn die we dan ervaren, is het waard.”

Lees hier haar hele verhaal:

Bron: Facebook. Beeld: Facebook, iStock